William Carvalho'ya sürpriz talip!

İsmi uzun süredir Beşiktaş ile anılan Real Betisli oyuncu William Carvalho'ya Brezilya ligi ekibi Flamengo talip oldu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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William Carvalho'ya sürpriz talip!
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04 Mart 2024 17:12
Ara transfer döneminde ismi sık sık Süper Lig ekibi Beşiktaş ile anılan Portekizli orta saha oyuncusu William Carvalho'ya sürpriz bir talip çıktı.

İspanyol basınının haberine göre; Brezilya ligi ekibi Flamengo, 31 yaşındaki tecrübeli isim Carvalho'yu kadrosuna katmak istiyor.

Brezilya'da 7 Mart tarihine kadar transfer döneminin açık olduğu belirtilirken, Flamengo'nun önümüzdeki günlerde görüşmelerde mutlu sona ulaşabileceği ifade edildi.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Real Betis formasıyla 22 maça çıkan Carvalho, 1 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

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