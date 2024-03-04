William Carvalho'ya sürpriz talip!

Ara transfer döneminde ismi sık sık Süper Lig ekibi Beşiktaş ile anılan Portekizli orta saha oyuncusu William Carvalho'ya sürpriz bir talip çıktı.



İspanyol basınının haberine göre; Brezilya ligi ekibi Flamengo, 31 yaşındaki tecrübeli isim Carvalho'yu kadrosuna katmak istiyor.



Brezilya'da 7 Mart tarihine kadar transfer döneminin açık olduğu belirtilirken, Flamengo'nun önümüzdeki günlerde görüşmelerde mutlu sona ulaşabileceği ifade edildi.



SEZON PERFORMANSI



Bu sezon Real Betis formasıyla 22 maça çıkan Carvalho, 1 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU