William Carvalho transferi çıkmaza girdi!

TRANSFERİN RAKAMLARI

BETIS 16 MİLYON EURO'YA ALDI

Fenerbahçe ve Galatasaray ile adı anılan Portekizli orta saha oyuncusu William Carvalho ile ilgili Endülüs merkezli Estadio Deportivo gazetesinden yeni bir iddia geldi.Haberin detayında, Real Betis Teknik Direktörü Manuel Pellegrini, 2021/22'de çok iyi performans gösteren oyuncusuna gelecek tekliflerin geri çevrilmesini istedi.Wiliam Carvalho'nun Fenerbahçe ile görüştüğü, ancak Real Betis kulübüne sözlü teklif dışında resmi bir teklifin olmadığı da belirtildi.Real Betis, 1 yıl sözleşmesi kalan futbolcusu için yeni sözleşme görüşmelerini sürdürüyor ancak bir yandan da Fenerbahçe'den 5 milyon euro istiyor.Sarı-lacivertli ekip, 3 yıllık sözleşme konusunda anlaştığı Carvalho'nun yıllık 3 milyon euronun üzerindeki maaş talebini ise yüksek buluyor.Bu rakamı 2.5-3 milyon euro arasına indirmek isteyen yönetim, toplam maaş bütçesinde sıkıntı yaşamak istemiyor.İspanyol ekibi, Portekiz Milli Takımı'nın en önemli isimlerinden olan William Carvalho'yu 2018'de 16 milyon euro karşılığında Sporting'den kadrosuna katmıştı.73 kez Portekiz Milli Takımı forması giyen tecrübeli futbolcu, kulüpler kariyerinde 379 maçta 20 gol ve 26 asist kaydetti. Carvalho, Sporting ve Real Betis'in dışında Belçika'da Cercle Brugge formasını terletti.