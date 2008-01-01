Will Barton, bir süre daha forma giymeyecek!

Denver Nuggets forveti Will Barton'ın, uzun süredir devam eden diz ağrısı nedeniyle yakın gelecekte forma giyemeyeceği belirtildi.



Barton, üç haftadan fazla bir süredir bu sakatlıkla mücadele ediyor ve durumunun henüz düzelmediği bildirildi.



29 yaşındaki oyuncu, Nuggets'ın sezonun yeniden başlamasından önceki son hazırlık maçından bu yana forma giymemişti. Orlando Magic'e karşı 18 dakika oynayan Barton, sadece üç sayı ve iki ribaund kaydetmişti.



Barton, normal sezonda Nikola Jokic ve Jamal Murray'den sonra Denver'ın en iyi üçüncü skoreriydi. Maç başına 33 dakikada ortalamayla 15.1 sayı, 6.3 ribaund, 3.7 asist ve 1.1 top çalma ortalamaları yakalamıştı.



