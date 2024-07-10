Wilfred Ndidi, Leicester City'de kalıyor

Leicester City, Wilfred Ndidi ile 3 yıllık yeni sözleşme imzalamaya hazırlanıyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Wilfred Ndidi, Leicester City'de kalıyor
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10 Temmuz 2024 23:12
İngiltere'de Premier Lig'e yeniden yükselen Leicester City, Wilfred Ndidi'yi takımda tutacak.

Fabrizio Romano'nun haberine göre, kulübün, Ndidi ile yeni sözleşme konusunda son detayları görüştüğü belirtildi.

Ndidi'nin Leicester City'ye 3 yıllık imza atacağı ve yeni sözleşme serbest kalma maddesi de yer alacağı belirtildi.

Wilfred Ndidi'nin önemli teklifler almasına rağmen Leicester City'de kalmaya karar verdiği kaydedildi.

Transfer döneminde adı Türkiye'den takımlarla da anılan 27 yaşındaki orta saha oyuncusunun Leicester City ile kısa süre içerisinde yeni sözleşme imzalaması bekleniyor.

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