28 Mayıs
Real Betis-Chelsea
22:00
28 Mayıs
Fredrikstad-Rosenborg
20:00
28 Mayıs
Bodo/Glimt-Viking
22:00
29 Mayıs
Internacional-Bahia
01:00

Westbrook, sağ elinden ameliyat olacak

Denver Nuggets guardı Russell Westbrook, kişisel haber bülteni 'Word of Westbrook' üzerinden sağ elinde yaşanan iki kırığı onarmak amacıyla ameliyat olacağını bizzat duyurdu.

calendar 28 Mayıs 2025 12:26
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Westbrook, sağ elinden ameliyat olacak
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Denver Nuggets guardı Russell Westbrook, kişisel haber bülteni 'Word of Westbrook' üzerinden sağ elinde yaşanan iki kırığı onarmak amacıyla ameliyat olacağını bizzat duyurdu.

Sezon içerisinde bu kırıkların yaşandığını belirten Westbrook, "Tüm yıl boyunca destek olan herkese minnettarım. Yakında yüzde 100 olarak geri döneceğim anı sabırsızlıkla bekliyorum. Geri dönüş süreci çoktan başladı," dedi.

36 yaşındaki oyuncu bu sezon 75 maçta 13.3 sayı, 6.1 asist, 4.9 ribaund ve 1.4 top çalma ortalamaları yakaladı. Playoff'ta ise 13 maçta 11.7 sayı, 3.7 ribaund ve 2.6 asist üretse de saha içi isabet oranı sadece %39'da kaldı.

Westbrook geçen yıl Denver ile iki yıllığına 6.7 milyon dolarlık bir sözleşme imzalamıştı. Bu yaz için 3.4 milyon dolarlık oyuncu opsiyonuna sahip.

Denver Nuggets normal sezonu 50-32 ile tamamladı ve Batı Konferansı yarı finalinde Oklahoma City Thunder'a elendi. Kulüp, mayıs ayı başında geçici başantrenör David Adelman ile resmi sözleşme imzalayarak görevini kalıcı hale getirdi.


>>> YENİ! 5 SANİYEDE ÜYE OL, 500 TL'ye varan HEDİYE'ni AL! Kaçırmayın....

YORUM YAZ
Yorum yazabilmek ve okuyabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.