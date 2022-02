West: "Lakers'la ilişkim berbat durumda!"

Los Angeles Lakers efsanesi Jerry West, Lakers ile olan ilişkisinin "berbat" durumda olduğunu söyledi.



LA Clippers danışmanı West, The Athletic ile yaptığı röportajda eski takımıyla olan ilişkisini "berbat" olarak nitelendirirken, geçmişte Lakers forması giydiği için pişmanlık duyduğunu bile dile getirdi:



"Kariyerimle ilgili hayal kırıklığı duyduğum şeylerden biri de, Lakers ile olan ilişkimin berbat durumda olması. Nedenini de halen bilmiyorum. Ve geriye dönüp baktığımda, 'Belki Lakers yerine, yaptıklarımı ve verdiğim değeri takdir eden başka bir takımda oynamalıydım' diyorum."



"BÖYLE AŞAĞILIK HAREKETLER..."



The Athletic, Lakers'ın West'in sezonluk biletlerini elinden almasını, "bardağı taşıran son damla" olarak belirtti:



"Ve bunu eşime öyle dümdüz bir mesaj atarak yaptılar, kimse beni arama cesaretini gösteremedi. Böyle aşağılık da davranabiliyorlar. Ve ben Lakers'ı çok severim. Başarılı olduklarını görmek isterim, bu lig için harika bir şey. Orada oynadığım dönemde de, oynamadığım dönemde de pozitif şekilde olmuş bitmiş her şeyle gurur duyarım.



Ama bazen bir çöp parçası gibi kenara atıldığınızı hissediyorsunuz. Orada Jeanie (Buss) dışında, neyi amaçladıklarını asla anlamadığım birkaç kişi var... Halbuki Jeanie ile her zaman harika bir ilişkim olmuştur, en azından ben öyle sanıyordum. Şimdi ne durumdayız bilmiyorum."



Uzlaşma için herhangi bir umut olup olmadığı sorulduğunda, West kafasını sallayarak şu yanıtı verdi:



"Hayır, artık çok geç. Böyle bir şeye gerek yok. Cidden, istemem. İnsanların bu denli değişebiliyor olmaları can sıkıcı. Ve bunu anlamıyorum da, ama sorun değil..."