West Ham kötü gidişe 'dur' dedi

İngiltere Premier Lig'in 15. haftasında West Ham evinde Wolverhampton'ı 2-1 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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West Ham kötü gidişe 'dur' dedi
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10 Aralık 2024 01:16
İngiltere Premier Lig'in 15. haftasında Julen Lopetegui'nin ekibi West Ham evinde Gary O'Neil'ın yönetimindeki Wolverhampton'ı 2-1 mağlup etti.

Londra Stadyumu'nda oynanan maçta West Ham'ın gollerini 54. dakikada Tomas Soucek ve 72. dakikada Jarrod Bowen kaydederken, Wolverhamton'ın tek golünü 69. dakikada Matt Doherty kaydetti.

Bu sonuçla birlikte ligde iki maçlık aranın ardından kazanan West Ham puanını 18'e yükseltirken, Wolverhampton 9 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki maç haftasında West Ham deplasmanda Bournenmouth'a konuk olurken Wolverhamton sahasında Ipswich Town'ı konuk edecek.

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