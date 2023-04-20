West Ham, güle oynaya yarı finalde!

UEFA Konferans Ligi çeyrek final maçında West Ham, 1-1'in rövanşında KAA Gent ile karşı karşıya geldi.



London Stadium'da oynanan maçı West Ham 4-1 kazandı. Ev sahibi ekibe turu getiren golleri 37 ve 63. dakikalarda Michail Antonio, 56. dakikada Lucas Paqueta ve 58. dakikada Declan Rice kaydetti. KAA Gent'in tek golünü 26. dakikada Hugo Cuypers attı.



West Ham'ın Bowen ile 71. dakikada attığı gol elle oynama gerekçesiyle iptal edildi.



Bu sonuçla West Ham United Konferans Ligi'nde adını yarı finale yazdırdı. İngiliz ekibi yarı finalde AZ Almaar'ın rakibi oldu.





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