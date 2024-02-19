West Bromwich'den tecrübeli isme sözleşme

Championship ekiplerinden West Bromwich Albion kadrosuna deneyimli bir oyuncuyla güçlendirdi.
West Bromwich son olarak Olympiakos forması giyen 33 yaşındaki deneyimli Fransız orta saha Yann M'Vila'yı kadrosuna kattığını açıkladı.
West Bromwich Albion resmi sitesinden yaptığı açıklamada sezon sonuna kadar sözleşme imzaladığını açıkladı.
West Bromwich son olarak Olympiakos forması giyen 33 yaşındaki deneyimli Fransız orta saha Yann M'Vila'yı kadrosuna kattığını açıkladı.
West Bromwich Albion resmi sitesinden yaptığı açıklamada sezon sonuna kadar sözleşme imzaladığını açıkladı.
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