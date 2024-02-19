West Bromwich'den tecrübeli isme sözleşme

West Bromwich, 33 yaşındaki orta saha Yann M'Vila ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Twitter
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
West Bromwich'den tecrübeli isme sözleşme
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
19 Şubat 2024 17:58
Championship ekiplerinden West Bromwich Albion kadrosuna deneyimli bir oyuncuyla güçlendirdi.

West Bromwich son olarak Olympiakos forması giyen 33 yaşındaki deneyimli Fransız orta saha Yann M'Vila'yı kadrosuna kattığını açıkladı.

West Bromwich Albion resmi sitesinden yaptığı açıklamada sezon sonuna kadar sözleşme imzaladığını açıkladı.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery