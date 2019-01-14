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Wesley Sneijder'den kariyer açıklaması! Futbolu bırakacak mı?

Bir dönem Galatasaray forması da giyen ama şimdilerde kariyerini Katar'da sürdüren Hollandalı yıldız futbolcu Wesley Sneijder ülkesinin basınına önemli açıklamalarda bulundu.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Wesley Sneijder'den kariyer açıklaması! Futbolu bırakacak mı?
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14 Ocak 2019 10:23
Katar Ligi takımlarından Al-Gharafa'da forma giyen Galatasaray'ın eski yıldızı Wesley Sneijder kariyeriyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Hollanda basınından De Telegraaf'a yaptığı açıklamada hala kendini gayet iyi hissettiğini ve sadece kuşkuları olduğunu dile getiren yıldız futbolcu sözlerine şöyle sürdürdü;

FİZİKSEL OLARAK İYİ DURUMDAYIM"

"Her maçtan sonra futbol hayatımı bitirmek zorunda olduğuma dair olan kuşkularım yok oluyor fakat bu yaz şimdikine oranla daha fazla acı çekeceğim. 35 yaşına geldiğimde artık kendimi değerlendirmek istiyorum. Kariyerim boyunca neredeyse her zaman oynadığımı farkettim. Mümkün olan en uzun süre boyunca devam etmek istiyorum ve fiziksel olarak gayet iyi durumdayım fakat bu mental bir karar." dedi.

"FACETIME'DAN KONUŞUYORUZ"

Hollandalı yıldız oyun kurucu Sneijder yaşadığı özel durumla ilgili şunları söyledi:

"Sadece ailemle olmak istiyorum özellikle kendi ailemle. Eşim Yolanthe çok fazla Hollanda'da çalışıyor. Şimdilerde bir televizyon dizisi çekiyor onunla buluşabiliyoruz ya da Facetime gibi daha kolay yollardan özlemimizi gideriyoruz. Ben artık benimle olan bir aile istiyorum ve nerede olduğu önemli değil."

"GELECEĞİMİ KARARLAŞTIRACAĞIM"

Hollanda Futbol Federasyonu'ndan antrenörlük kursu için davet aldığını söyleyen Sneijder, sözlerini şöyle sonlandırdı;

"Hollanda futbol Federasyonu'nun davet ettiği kurs Mayıs ayında başlayacak kurs için kesinlikle katılacağım diyemiyorum. Eğer futbol oynamaya devam edersem bu kursa katılamam. Sadece bir kez durabilirim. Şu an öncelikle bir karar verip geleceğimi kararlaştırmak istiyorum." dedi.

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