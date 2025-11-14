14 Kasım
Finlandiya-Malta
20:00
14 Kasım
Slovakya-Kuzey İrlanda
22:45
14 Kasım
Lüksemburg-Almanya
22:45
14 Kasım
Hırvatistan-Faroe Adaları
22:45
14 Kasım
Cebelitarık-Karadağ
22:45
14 Kasım
Polonya-Hollanda
22:45

Wesley Sneijder: "Real Madrid, Haaland için doğrusunu yaptı"

Real Madrid'in eski yıldızı Wesley Sneijder, İspanyol devinin Erling Haaland'ı transfer etmemekle doğru bir karar verdiğini söyledi.

Wesley Sneijder: 'Real Madrid, Haaland için doğrusunu yaptı'
Real Madrid'in eski yıldızı Wesley Sneijder, İspanyol deviyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Hollandalı eski yıldız, "Real Madrid, Erling Haaland'ı transfer etmemekle doğru bir karar verdi. Bir zamanlar Mbappe'yi sol kanatta, Haaland'ı ise santrfor olarak oynatmayı düşünüyorlardı ancak bence şu anda durum çok daha iyi çünkü Mbappe gerçek bir santrfor haline geldi." dedi.

Mbappe'nin sol kanattan ziyade artık santrfor olarak daha iyi olduğunu söyleyen Sneijder, "Bu yüzden Haaland'ı transfer etmenin bir anlamı yok. Bu, Manchester City için harika bir haber!" sözlerini sarf etti.


Manchester City forması altında bu sezon 19 maçta süre bulan Erling Haaland, 19 gol attı ve 1 asist yaptı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 12 9 2 1 25 6 29
2 Fenerbahçe 12 8 4 0 25 10 28
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Samsunspor 12 6 5 1 18 11 23
5 Göztepe 12 6 4 2 15 6 22
6 Beşiktaş 12 6 2 4 21 16 20
7 Gaziantep FK 12 5 4 3 17 20 19
8 Alanyaspor 12 3 6 3 12 12 15
9 Konyaspor 12 4 2 6 18 20 14
10 Rizespor 12 3 5 4 14 16 14
11 Kocaelispor 12 4 2 6 11 15 14
12 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
13 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
14 Gençlerbirliği 12 3 2 7 12 17 11
15 Kasımpaşa 12 2 4 6 11 17 10
16 Kayserispor 12 1 6 5 13 28 9
17 Eyüpspor 12 2 2 8 6 15 8
18 Karagümrük 12 2 1 9 12 23 7
