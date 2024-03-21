Wesley Sneijder'den Trabzonspor-Fenerbahçe olayları için yorum!

Hollandalı iki eski futbolcu Andy van der Meyde ve Wesley Sneijder, Trabzonspor-Fenerbahçe maçında yaşanan olaylarla ilgili tartıştılar.Andy van Der Meyde yaşanan gerginlikle ilgili,ifadelerini kullandı.Wesley Sneijder ise buna cevap olarak,açıklamasını yaptı.Açıklamalarına devam eden Sneijder,şeklinde konuştu.Hollandalı oyuncuya hak vermesine rağmen kutlama yapılabileceğini söyleyen Meyde,dedi.Sneijder ise,ifadelerini kullandı.