Wendel: "Zenit için elimden geleni yapacağım"

Galatasaray'ın gündeminde yer alan Wendel, açıklamalarda bulundu.

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Wendel: 'Zenit için elimden geleni yapacağım'
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29 Temmuz 2024 16:03
Galatasaray'ın gündeminde yer alan Wendel, dikkat çeken açıklamalar yaptı.

Wendel yaptığı açıklamada, "Zenit olarak sezona harika bir başlangıç yaptık. Aynı takım ruhuyla yolumuza devam etmek çok önemli." dedi.

Başarılı orta saha ayrıca, "Rubin Kazan'a karşı aldığımız galibiyet gerçekten iyi iş çıkardığımızı gösteriyor. Kendi adıma Zenit'e daha fazla yardım edebilmek için hem antrenmanda hem de maçlarda elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım. Umarım takım olarak bütün sezon aynı çizgide devam ederiz." ifadelerini kullandı.

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