Wendel'den Galatasaray kararı!

Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'ın ilgilendiği Wendel, sarı-kırmızılı takıma gelmeye sıcak bakıyor. Brezilyalı orta saha oyuncusu transfer için Galatasaray ile Zenit'in anlaşmasını bekliyor.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Wendel'den Galatasaray kararı!
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17 Temmuz 2024 10:17
Galatasaray'da orta saha transferi konusunda önemli gelişmeler yaşanıyor.

Sarı-kırmızılılar son olarak gündemine Zenit formasını giyen Wendel'i almış ve İbrahim Hatipoğlu ile Cenk Ergün, transfer görüşmesi için Rusya'ya gitmişti.

GALATASARAY'A SICAK BAKIYOR

Galatasaray'ın ilgilendiği Wendel, sarı-kırmızılı takıma transfer olmaya sıcak bakıyor. Brezilyalı orta saha oyuncusu, bu kararını Zenit'e de bildirdi ve transfer için kulüplerin anlaşmasını beklemeye geçti.

RUSYA PERFORMANSI

Galatasaray'ın Wendel transferi konusunda kısa süre içerisinde net sonuç alması bekleniyor.

Zenit ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam eden Wendel'in güncel piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösteriliyor.

2020 yılından bu yana Zenit forması giyen Wendel, Rus ekibinde çıktığı 124 maçta 20 gol attı ve 25 asist yaptı.

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