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Wemby'ye göre NBA'de tüm zamanların ilk 5'inde kimler var?

San Antonio Spurs'ün genç yıldızı Victor Wembanyama, tüm zamanların en iyi beşini açıklayarak NBA yıldızları arasındaki geleneksel liste paylaşımına katıldı.

calendar 23 Haziran 2025 11:57 | Son Güncelleme Tarihi: 23 Haziran 2025 12:00
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Wemby'ye göre NBA'de tüm zamanların ilk 5'inde kimler var?
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San Antonio Spurs'ün genç yıldızı Victor Wembanyama, tüm zamanların en iyi beşini açıklayarak NBA yıldızları arasındaki geleneksel liste paylaşımına katıldı.

21 yaşındaki pivot, Kevin Hart'ın Cold as Balls adlı programında verdiği röportajda, kişisel başlangıç beşlisini şu isimlerle paylaştı: "Curry, Jordan, Bron, Timmy ve Shaq."

Wembanyama'nın seçimi şöyle sıralanıyor: Stephen Curry, Michael Jordan, LeBron James, Tim Duncan ve Shaquille O'Neal.


Listede yer alan Tim Duncan tercihi, Wembanyama'nın Spurs ile kurduğu bağın altını çizdi. Duncan, tüm kariyerini San Antonio'da geçirmiş beş kez NBA şampiyonu ve iki kez MVP ödülü kazanmış bir efsane.

Spurs ile ikinci sezonunu tamamlayan Wembanyama, 34–48'lik dereceyle Batı Konferansı'nı 13. sırada bitirse de bireysel olarak All-Defensive onuruna layık görüldü ve ligin en etkili genç oyuncuları arasında yer aldı.


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