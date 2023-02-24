2023 NBA Draftı'nın zirve adayı Fransız yıldız oyuncu Victor Wembanyama'nın, boyunun daha da uzayarak 2,26 civarına geldiği belirtildi.



Bu yaz 2023 NBA Draftı'nda 1 numaradan seçilmesi beklenen Wembanyama'nın, yaz başında ölçülen 2,21m boyundan beri gelişiminin halen devam ettiği ortaya çıktı.



ESPN'den Brian Windhorst ve Jonathan Givony ikilisi, Wembanyama'nın artık eskisinden beş santim daha uzun olduğunu ve ayakkabıyla boyunun 2,26m olarak ölçüldüğünü açıkladı.



Wembanyama'nın bununla da kalmayıp, boyuyla birlikte kulaç uzunluğunun da 2,36'dan 2,44'e yükseldiği rapor edildi.



Yakın zamanda 19 yaşına giren Wembanyama, bu sezon Fransız takımı Metropolitans 92'de oynadığı 21 maçta 22.2 sayı, 9.5 ribaund, 3.1 blok ve 2.3 asist ortalamaları yakalıyor.





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