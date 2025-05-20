San Antonio Spurs'ün genç yıldızı Victor Wembanyama, sağ omzundaki derin ven trombozu nedeniyle sezonunun sona ermesinin ardından sürece dair olumlu ve olgun açıklamalarda bulundu.



ClutchPoints'e konuşan Wembanyama, "Geriye dönüp bakınca, gerçekten çok şanslıyım," dedi.



Tedavi sürecindeki profesyonel sağlık desteğine ve çevresindekilere teşekkür eden Wembanyama, "Hastaneye ziyaretlerim sırasında tanıştığım herkes işinde mükemmeldi ve insan olarak da inanılmazlardı. Bir hastaya gösterilebilecek en iyi ilgiyi gördüm," diye konuştu.



21 yaşındaki Fransız pivot, sezonu 24.3 sayı, 11.0 ribaund, 3.7 asist ve 3.8 blok ortalamalarıyla tamamladı. Bu performansla NBA tarihinin bir sezonda birden fazla five-by-five istatistik (en az 5 sayı, ribaund, asist, top çalma, blok) yakalayan üçüncü oyuncusu oldu (diğerleri: Hakeem Olajuwon, Andrei Kirilenko).



13 Kasım'da Wizards karşısında 50 sayı atarak kariyer rekoru kıran Wembanyama, Noel Günü'nde Knicks'e karşı 42 sayı – 18 ribaundluk performansıyla adından söz ettirdi.



Sakatlıkla ilgili konuşan Wembanyama, "Bu yaşandı. Ama biz oyuncular, elimizde olanla yetinmeyi biliriz. Hâlâ en şanslı yüzde 1 içindeyim. Şikâyet edecek hiçbir şeyim yok," dedi.



Gregg Popovich'in emekliliği sonrası göreve gelen yeni koç Mitch Johnson önderliğindeki Spurs, sezonu 34 galibiyet – 48 mağlubiyetle Batı Konferansı 13. sırasında tamamladı.



