Welinton: "Beşiktaş daha iyi olacak"

Beşiktaşlı stoper Welinton, Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldıkları maç sonrası konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Welinton: 'Beşiktaş daha iyi olacak'
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03 Nisan 2022 23:01
Süper Lig'de Beşiktaş'ın deplasmanda Trabzonspor ile berabere kaldığı maçın ardından Welinton konuştu.

karşılaşma sonrası görüşlerini aktaran Welinton "Zor bir maç oldu, bunu biliyorduk. Ancak biz galibiyeti hak ettik. İnanılmaz mücadele ettik. Yeni sisteme bir haftada adapte olduk. Zamanla bu sistemle daha iyi olacağız. Biz Beşiktaş'ız ve her maçı kazanmaya çıkarız. Elimizden geleni yaptık ama berabere kaldık." dedi.

Welinton ayrıca "Kimse merak etmesin, Beşiktaş iyi duruma gelecek. Defansta oynadığım tüm stoper arkadaşlarımı seviyorum ve onlardan bir şeyler öğrenmeye çalışıyorum." ifadelerini kullandı.

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