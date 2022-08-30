Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında evinde Sivasspor'u 3-1 yendi. Siyah-beyazlıların yeni transferlerinden Wout Weghorst, Beşiktaş'ta bir ilki yaşadı.



WEGHORST BEŞİKTAŞ'TA İLKİ YAŞADI



Weghorst, 2014/15'ten bu yana bir Süper Lig sezonunun ilk dört haftasında da gol katkısı yapan ilk Beşiktaş oyuncusu olarak kayıtlara geçti.



GOL VE ASİST KATKISI



Sivasspor, Aanyaspor ve Kayserispor maçlarında asist yapan Hollandalı golcü, Karagümrük ve Sivasspor maçlarında ise rakip ağları havalandırma başarısı gösterdi.



TARAFTARLARLA ÖZEL BİR BAĞ KURDU



Ayrıca Weghorst, Sivasspor karşılaşmasında savunmaya yardımcı olması ve kazandığı toplarla da siyah-beyazlı taraftarların beğenisini kazandı.







