09 Aralık
AS Monaco-Galatasaray
23:00
09 Aralık
Kairat Almaty-Olympiakos
18:30
09 Aralık
Bayern Munih-Sporting CP
20:45
09 Aralık
Atalanta-Chelsea
23:00
09 Aralık
Inter-Liverpool
23:00
09 Aralık
Barcelona-E. Frankfurt
23:00
09 Aralık
PSV Eindhoven-Atletico Madrid
23:00
09 Aralık
Union St.Gilloise-Marsilya
23:00
09 Aralık
Tottenham-Slavia Prag
23:00

Warriors, Jonathan Kuminga için takas piyasasını araştıracak

Golden State Warriors'ın, Jonathan Kuminga'nın 15 Ocak'ta takaslanabilir hale gelmesinin ardından oyuncu için takas seçeneklerini değerlendirmesi bekleniyor.

ESPN'den Anthony Slater'ın haberine göre, takımın dördüncü en yüksek maaşlı oyuncusu olan Kuminga'nın bu sezon düzensiz süreler alması, rotasyondaki yeriyle ilgili soru işaretlerini artırdı.

Kuminga, Pazar günü Chicago Bulls karşısında alınan 123-91'lik galibiyette — Stephen Curry, Draymond Green ve Al Horford'un oynamadığı bir maçta — süre almadı. Koç Steve Kerr, rotasyonun oyuncu mevcudiyetine ve takım performansına göre değiştiğini belirterek, "Kimlerin mevcut olduğuna ve takımın nasıl oynadığına bağlı olarak oyuncular zaman zaman rotasyona girip çıkar," dedi.


Warriors'taki beşinci sezonu da önceki yıllar gibi inişli çıkışlı geçen Kuminga, zaman zaman parlayan potansiyeline rağmen istikrar sorunu yaşıyor. Zorlu geçen sınırlı serbest oyunculuk sürecinin ardından kuminga, iki yıllığı 46.8 milyon dolarlık ve takım opsiyonlu bir kontratla geri döndü. Kulüp kaynakları bu sözleşme yapısını "takaslanabilir" olarak tanımlıyor.

Sezona Warriors'ın ana power forveti olarak başlayan Kuminga, takımın 4-1'lik girişine katkı sağladı. Ancak mini bir düşüşün ardından yaşadığı diz tendiniti nedeniyle yedi maç kaçırdı. Dönüşünden bu yana süresi azaldı ve performansı düzensiz hale geldi; Cleveland karşısında 1/10 şut isabetiyle oynadığı maç da bu tabloyu ağırlaştırdı. Kerr, bazı maçlarda Kuminga yerine yedek forvet Gui Santos'a yöneldi.

Warriors, 2025–26 sezonunda şu anda 13-12 durumda ve skor yükünü büyük ölçüde Stephen Curry (27.9 sayı) ile Jimmy Butler'a (19.5 sayı) bağlamış durumda. Kuminga ise 12.4 sayı ve 6.3 ribaunt ortalamalarına karşın rotasyonda istikrarlı bir yer edinemedi.

Lig kaynakları, Golden State'in önümüzdeki haftalarda Kuminga için pazar yoklaması yapmasının muhtemel olduğunu belirtiyor. Şubat takas son tarihinden önce bir anlaşma ihtimalinin "kayda değer ölçüde yüksek" olduğu ifade ediliyor.

