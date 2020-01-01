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Warriors, halen Jeremy Lin ile ilgileniyor!

Golden State Warriors'ın, serbest oyuncu Jeremy Lin'i G League bağlantılı kadrosu Santa Cruz Warriors'a almakla 'ilgilenmeye devam ettiği' bildirildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Golden State Warriors'ın, serbest oyuncu Jeremy Lin'i G League bağlantılı kadrosu Santa Cruz Warriors'a almakla 'ilgilenmeye devam ettiği' bildirildi.

Cuma günü, Warriors'ın Lin ile bir anlaşma yapmaya yaklaştıkları bildirilmişti. Plan, Golden State'in Lin'i serbest bırakıp G League kadrosu ile anlaşma yapmasını sağlamaktı. Yine de plan o aşamaya asla gelmemişti.

Lin'in imzasının atılması için son tarih, Warriors'ın FIBA'dan izin mektubunu almamasının ardından geçmiş bulundu. Ancak Warriors hala 32 yaşındaki guardı almayı hedefliyor olabilir.

New York Times'tan Marc Stein, Warriors'ın, Lin'i Golden State'in Santa Cruz'daki G League bağlantılı ekibine almakla "ilgilenmeye devam ettiğini" ve Warriors'ın, Lin'in muhtemel imzasıyla ilgili "her çareye başvuracağını" belirtti.

Lin eğer Santa Cruz'a giderse, Stephen Curry'nin arkasındaki rotasyonda yer almak için yarışabilir. Curry'yi destekleyen guard rotasyonunda, şu anda sırayla Kent Bazemore, Brad Wanamaker ve Mychal Mulder bulunuyor.

Ölü sezon döneminde Lin, Curry, Eric Paschall, Marquese Chriss ve Warriors'ın diğer üyeleriyle çalışırken görülmüştü.


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