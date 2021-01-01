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Warriors, Bogdan Bogdanovic'le ilgileniyor!

Golden State Warriors'ın, Atlanta Hawks guardı Bogdan Bogdanovic'i takas etmekle ilgilendiği bildirildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Golden State Warriors'ın, Atlanta Hawks guardı Bogdan Bogdanovic'i takas etmekle ilgilendiği bildirildi.

Bogdanovic, serbest oyuncu döneminde imzaladığı dört yıllığı 72 milyon dolarlık sözleşmesinin ilk yılında bulunuyor.

Diz sakatlığı nedeniyle bu sezon 25 maç kaçıran 28 yaşındaki oyuncu, oynadığı 17 maçta 9.5 sayı, 3.4 ribaund ve 2.3 asist ortalamaları yakalıyor.

Bogdanovic ile birlikte Warriors'ın adı, Houston Rockets guardı Victor Oladipo ile de geçiyordu, ancak Rockets'ın talep ettiği karşılığın çok yüksek olduğu bildirilmişti.


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