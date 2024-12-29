Walker yerine Ola Aina

Manchester City'nin, Kyle Walker'ın yerine Nottingham Forest'tan Ola Aina'yı transfer etmeyi planladığı bildiriliyor.



The Sun'a göre, Manchester City, Nottingham Forest'tan Aina'yı Walker'ın yerine uzun vadeli bir aday olarak belirledi.



Ancak, 28 yaşındaki sağ bek oyuncusunu kadrosuna katmak isteyen birçok Premier Lig ekibi mevcut.



AINA'NIN PERFORMANSI



Nijeryalı oyuncu, bu sezon çıktığı 18 maçta 2 gollük performans sergiledi.