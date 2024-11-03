Süper Lig'in 11. haftasında Bodrum FK, sahasında Alanyaspor ile karşı karşıya geldi.Bodrum İlçe Stadyumu'nda oynanan maçta gol sesi çıkmadı ve karşılaşma 0-0 sona erdi.Ev sahibi ekip Bodrum'da Musah Muhammed, 64. dakikada VAR incelemesinin ardından direkt kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.Bodrum FK, yeni teknik direktörü Volkan Demirel ile ilk maçında 1 puan aldı. Alanyaspor ise ligde 3 maç aradan sonra puan kazandı.Bu sonucun ardından Bodrum FK 11, Alanyaspor 10 puana yükseldi.Bodrum FK, ligin bir sonraki haftasında Antalyaspor deplasmanına gidecek. Alanyaspor ise Samsunspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.11. dakikada gelişen Alanyaspor atağında Lopes, sağ kanattan merkeze doğru ilerleyip sol ayağıyla uzak köşeye etkili bir vuruş yaptı. Kaleci Gökhan Akkan, uzanarak topu kornere çeldi.21. dakikada savunmanın hatasını fırsata çevirmek isteyen Bodrum FK'de Seferi, ceza sahasında sağ ayağıyla uzak köşeye vurdu, top direkten döndü.22. dakikada Bodrum FK'nin sol kanattan geliştirdiği atakta Ege Bilsel, son çizgiden ön direğe ortaladı. Brazao'nun kafa vuruşunda, top üstten auta çıktı.Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz tamamlandı.56. dakikada Alanyaspor'un serbest vuruşunda Makouta ön alana ortaladı, Efecan'ın dokunduğu topu savunma uzaklaştırdı.62. dakikada Bodrum FK'da Mohammed, rakibine yaptığı faul sonrası sarı kartla cezalandırıldı. VAR incelemesine giden hakem Ali Şansalan, müdahaleyi kırmızı kart olarak değerlendirdi. Bodrum FK, 64. dakikada 10 kişi kaldı.Karşılaşma 0-0 berabere tamamlandı.Bodrum İlçeAli Şansalan, Kerem Ersoy, Esat SancaktarGökhan Akkan, Taylan Antalyalı (Dk. 60 Fredy), Dimitrov (Dk. 66 Ahmet Aslan), Puşcaş (Dk. 82 Celal Dumanlı), Ajeti, Brazao (Dk. 60 Gökdeniz Bayrakdar), Mohammed, Celustka, Ali Aytemur, Ege Bilsel, Seferi (Dk. 82 Haqi Osman)Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Fatih Aksoy (Dk. 55 Lima), Aliti, Balkovec, Lopes, Makouta, Buluthan Bulut (Dk. 55 Janvier), Cordova, Efecan Karaca (Dk. 71 Jo), Serdar Dursun (Dk. 76 Yusuf Özdemir)Dk. 64 Mohammed (Sipay Bodrum FK)Dk. 69 Aliti (Corendon Alanyaspor), Dk. 69 Puşcaş, Dk. 76 Ajeti, Dk. 90+7 Gökdeniz Bayrakdar (Sipay Bodrum FK)