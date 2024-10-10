Voleybol'da haftanın programı belli oldu

Voleybolda Vodafone Sultanlar Ligi ile SMS Grup Efeler Ligi'nde ikinci hafta maçları yapılacak.
Liglerde haftanın maç programı şöyle:
Vodafone Sultanlar Ligi:
11 Ekim Cuma
14.00 Sarıyer Belediyespor-Beşiktaş (Bahçeköy Orman Fakültesi)
18.00 Zeren Spor-Eczacıbaşı Dynavit (TVF Ankara Ziraat Bankkart)
12 Ekim Cumartesi:
14.00 VakıfBank-Kuzeyboru (Vakıfbank Spor Sarayı)
15.00 Aydın Büyükşehir Belediyespor-Türk Hava Yolları (Mimar Sinan)
15.00 Fenerbahçe Medicana-Nilüfer Belediyespor Eker (Burhan Felek Vestel)
18.00 Bahçelievler Belediyespor-Keçiören Belediyesi Sigorta Shop (Hasan Doğan)
19.00 Aras Kargo-Galatasaray Daikin (Atatürk Voleybol Salonu Vestel Spor Kompleksi)
SMS Grup Efeler Ligi
12 Ekim Cumartesi:
15.00 Arkas Spor-Bursa Büyükşehir Belediyespor (Atatürk Voleybol Salonu Vestel Spor Kompleksi)
13 Ekim Pazar:
13.00 TÜRŞAD-Galatasaray HDI Sigorta (Adilcevaz)
13.00 Fenerbahçe Medicana-Cizre Belediyespor (Burhan Felek Vestel)
14.00 On Hotels Alanya Belediyespor-Altekma (Alanya 100. Yıl Recep Fazlıoğlu)
14.00 Akkuş Belediyespor-Spor Toto (Akkuş)
15.00 İstanbul Gençlikspor-Ziraat Bankkart (Şehit Mustafa Özel)
Halkbank-Develi Belediyespor maçı, Develi Belediyespor'un ligden çekilmesi nedeniyle iptal edildi.
Liglerde haftanın maç programı şöyle:
Vodafone Sultanlar Ligi:
11 Ekim Cuma
14.00 Sarıyer Belediyespor-Beşiktaş (Bahçeköy Orman Fakültesi)
18.00 Zeren Spor-Eczacıbaşı Dynavit (TVF Ankara Ziraat Bankkart)
12 Ekim Cumartesi:
14.00 VakıfBank-Kuzeyboru (Vakıfbank Spor Sarayı)
15.00 Aydın Büyükşehir Belediyespor-Türk Hava Yolları (Mimar Sinan)
15.00 Fenerbahçe Medicana-Nilüfer Belediyespor Eker (Burhan Felek Vestel)
18.00 Bahçelievler Belediyespor-Keçiören Belediyesi Sigorta Shop (Hasan Doğan)
19.00 Aras Kargo-Galatasaray Daikin (Atatürk Voleybol Salonu Vestel Spor Kompleksi)
SMS Grup Efeler Ligi
12 Ekim Cumartesi:
15.00 Arkas Spor-Bursa Büyükşehir Belediyespor (Atatürk Voleybol Salonu Vestel Spor Kompleksi)
13 Ekim Pazar:
13.00 TÜRŞAD-Galatasaray HDI Sigorta (Adilcevaz)
13.00 Fenerbahçe Medicana-Cizre Belediyespor (Burhan Felek Vestel)
14.00 On Hotels Alanya Belediyespor-Altekma (Alanya 100. Yıl Recep Fazlıoğlu)
14.00 Akkuş Belediyespor-Spor Toto (Akkuş)
15.00 İstanbul Gençlikspor-Ziraat Bankkart (Şehit Mustafa Özel)
Halkbank-Develi Belediyespor maçı, Develi Belediyespor'un ligden çekilmesi nedeniyle iptal edildi.