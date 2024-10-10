Voleybol'da haftanın programı belli oldu

Voleybolda Vodafone Sultanlar Ligi ile SMS Grup Efeler Ligi'nde ikinci hafta 11 Ekim Cuma günü Sarıyer Belediyespor-Beşiktaş ve Zeren Spor-Eczacıbaşı Dynavit maçlarıyla start verecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Voleybol'da haftanın programı belli oldu
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10 Ekim 2024 13:13
Son güncelleme 10 Ekim 2024 13:14
Voleybolda Vodafone Sultanlar Ligi ile SMS Grup Efeler Ligi'nde ikinci hafta maçları yapılacak.
 Liglerde haftanın maç programı şöyle:

Vodafone Sultanlar Ligi:

11 Ekim Cuma

14.00 Sarıyer Belediyespor-Beşiktaş (Bahçeköy Orman Fakültesi)

18.00 Zeren Spor-Eczacıbaşı Dynavit (TVF Ankara Ziraat Bankkart)

12 Ekim Cumartesi:

14.00 VakıfBank-Kuzeyboru (Vakıfbank Spor Sarayı)

15.00 Aydın Büyükşehir Belediyespor-Türk Hava Yolları (Mimar Sinan)

15.00 Fenerbahçe Medicana-Nilüfer Belediyespor Eker (Burhan Felek Vestel)

18.00 Bahçelievler Belediyespor-Keçiören Belediyesi Sigorta Shop (Hasan Doğan)

19.00 Aras Kargo-Galatasaray Daikin (Atatürk Voleybol Salonu Vestel Spor Kompleksi)

SMS Grup Efeler Ligi

12 Ekim Cumartesi:

15.00 Arkas Spor-Bursa Büyükşehir Belediyespor (Atatürk Voleybol Salonu Vestel Spor Kompleksi)

13 Ekim Pazar:

13.00 TÜRŞAD-Galatasaray HDI Sigorta (Adilcevaz)

13.00 Fenerbahçe Medicana-Cizre Belediyespor (Burhan Felek Vestel)

14.00 On Hotels Alanya Belediyespor-Altekma (Alanya 100. Yıl Recep Fazlıoğlu)

14.00 Akkuş Belediyespor-Spor Toto (Akkuş)

15.00 İstanbul Gençlikspor-Ziraat Bankkart (Şehit Mustafa Özel)

Halkbank-Develi Belediyespor maçı, Develi Belediyespor'un ligden çekilmesi nedeniyle iptal edildi.

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