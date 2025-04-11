Vodafone Sultanlar Ligi play-off 1-4 etabı ikinci maçları heyecanı

Vodafone Sultanlar Ligi'nde play-off 1-4 etabı ikinci maçları cumartesi günü yapılacak.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Kadın voleybolunda normal sezonu ilk 4'te bitiren takımların katıldığı play-off 1-4 etabında cumartesi günü oynanacak karşılaşmalar, TRT Spor Yıldız'dan yayımlanacak.
Günün ilk maçında Fenerbahçe Medicana, saat 13.30'da Galatasaray Daikin'i Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda konuk edecek. İlk müsabakayı 3-2 kazanan sarı-kırmızılı ekip, seride 1-0 önde bulunuyor.
Diğer karşılaşmada ise VakıfBank, saat 18.00'de VakıfBank Spor Sarayı'nda Eczacıbaşı Dynavit ile karşılaşacak. Eşleşmede Eczacıbaşı'nın ev sahipliğinde yapılan ilk maçı sarı-siyahlılar 3-1 kazandı.
İki galibiyete ulaşan takımlar şampiyonluk, mağlup ekipler ise 3-4'üncülük maçlarına çıkacak.
Kadın voleybolunda normal sezonu ilk 4'te bitiren takımların katıldığı play-off 1-4 etabında cumartesi günü oynanacak karşılaşmalar, TRT Spor Yıldız'dan yayımlanacak.
Günün ilk maçında Fenerbahçe Medicana, saat 13.30'da Galatasaray Daikin'i Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda konuk edecek. İlk müsabakayı 3-2 kazanan sarı-kırmızılı ekip, seride 1-0 önde bulunuyor.
Diğer karşılaşmada ise VakıfBank, saat 18.00'de VakıfBank Spor Sarayı'nda Eczacıbaşı Dynavit ile karşılaşacak. Eşleşmede Eczacıbaşı'nın ev sahipliğinde yapılan ilk maçı sarı-siyahlılar 3-1 kazandı.
İki galibiyete ulaşan takımlar şampiyonluk, mağlup ekipler ise 3-4'üncülük maçlarına çıkacak.