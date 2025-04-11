Vodafone Sultanlar Ligi play-off 1-4 etabı ikinci maçları heyecanı

Galatasaray Daikin ve VakıfBank, rakiplerine karşı seride 1-0 önde bulunuyor.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Vodafone Sultanlar Ligi play-off 1-4 etabı ikinci maçları heyecanı
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11 Nisan 2025 15:24
Vodafone Sultanlar Ligi'nde play-off 1-4 etabı ikinci maçları cumartesi günü yapılacak.

Kadın voleybolunda normal sezonu ilk 4'te bitiren takımların katıldığı play-off 1-4 etabında cumartesi günü oynanacak karşılaşmalar, TRT Spor Yıldız'dan yayımlanacak.

Günün ilk maçında Fenerbahçe Medicana, saat 13.30'da Galatasaray Daikin'i Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda konuk edecek. İlk müsabakayı 3-2 kazanan sarı-kırmızılı ekip, seride 1-0 önde bulunuyor.

Diğer karşılaşmada ise VakıfBank, saat 18.00'de VakıfBank Spor Sarayı'nda Eczacıbaşı Dynavit ile karşılaşacak. Eşleşmede Eczacıbaşı'nın ev sahipliğinde yapılan ilk maçı sarı-siyahlılar 3-1 kazandı.

İki galibiyete ulaşan takımlar şampiyonluk, mağlup ekipler ise 3-4'üncülük maçlarına çıkacak.

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