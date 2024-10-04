Vodafone Sultanlar Ligi heyecanı başlıyor!

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi 5 Ekim Cumartesi günü oynanacak maçlarla başlayacak.



Altı şehirden 14 takımın mücadele edeceği ligde İstanbul'dan 8, Ankara'dan da 2 takım bulunuyor. Aksaray, Aydın, Bursa ve İzmir'in ise ligde birer takımı bulunuyor.



Ligde Fenerbahçe Medicana, VakıfBank, Galatasaray Daikin, Beşiktaş, Keçiören Belediyesi Sigorta Shop, Sarıyer Belediyespor, Nilüfer Belediyespor Eker, Bahçelievler Belediyespor, Kuzeyboru, Aydın Büyükşehir Belediyespor, Eczacıbaşı Dynavit, Aras Kargo, Zeren Spor ve Türk Hava Yolları mücadele edecek.



Vodafone Sultanlar Ligi'nde 5 Ekim Cumartesi oynanacak ilk hafta maçları şöyle:



13.00 Galatasaray Daikin-VakıfBank (Burhan Felek Vestel)



14.00 Keçiören Belediyesi Sigorta Shop-Sarıyer Belediyespor (TVF Ankara Ziraat Bankkart)



15.00 Nilüfer Belediyespor Eker-Bahçelievler Belediyespor (Cengiz Göllü)



18.00 Kuzeyboru-Aydın Büyükşehir Belediyespor (Aksaray)



18.00 Eczacıbaşı Dynavit-Aras Kargo (İBB Cebeci)



19.00 Beşiktaş-Zeren Spor (Akatlar)



19.00 Türk Hava Yolları-Fenerbahçe Medicana (Burhan Felek Vestel)



