Vitor Pereira transfer raporunu yönetime sundu!

Süper Lig'de bu sezon istikrarsız bir grafik çizen Fenerbahçe, lider Trabzonspor'un 12 puan gerisinde 4. sırada yer alıyor. Sarı-lacivertliler, devre arası transfer dönemini bekliyor.



Fenerbahçe'deki geleceği belirsiz olan Portekizli teknik adam Vitor Pereira, ara transfer için raporunu yönetime sundu.



Pereira'nın sol kanat ve 8 numara pozisyonuna takviye istediği bildirildi. Ancak sarı-lacivertli kurmayların devre arasına kadar beklemeyi tercih ettiği ve ocak ayına kadar herhangi bir adım atmama kararı aldığı öğrenildi.



Pereira'nın Fenerbahçe'deki geleceği için Gaziantep ve Beşiktaş maçları kritik bir öneme sahip.





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