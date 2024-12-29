Vitor Pereira'nın bileği bükülmüyor!

Wolverhampton Wanderers ile ilk 2 maçında 2 galibiyet alan Vitor Pereira, Tottenham deplasmanında da yenilmedi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Vitor Pereira'nın bileği bükülmüyor!
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29 Aralık 2024 20:02
İngiltere Premier Lig'in 19. haftasında Tottenham ile Wolverhampton Wanderers karşı karşıya geldi. Tottenham Stadyumu'nda oynanan mücadele 2-2 sona erdi.

Wolves, 7. dakikada Hwang Hee-Chan'ın golüyle öne geçti. Tottenham, 12. dakikada Rodrigo Bentancur ile eşitliği sağladı.

Son Heung-Min, 43. dakikada penaltı vuruşundan faydalanamadı ancak 45+3. dakikada Brennan Johnson, Tottenham'ı öne geçirdi.

Wolves, 87. dakikada Jorgen Strand Larsen ile skora dengeyi getirdi.

PEREIRA, TARİHE GEÇME FIRSATINI KAÇIRDI

Vitor Pereira ile çıktığı ilk 2 maçta 2 galibiyet alan Wolves, bu sonuçla ilk Portekizli hoca döneminde ilk puan kaybını yaşadı ve puanını 16 yaptı. Pereira, sahadan galibiyetle ayrılmış olsaydı Wolves ile çıktığı ilk 3 maçta 3 galibiyet alan ilk teknik adam olma fırsatını kaçırdı.

TOTTENHAM KÖTÜ SERİ SONRASI KAZANDI

5 maçta 4 yenilgi alan Tottenham, bu maçta da puan kaybetti. Londra ekibi puanını 24 yaptı.

Wolves, gelecek hafta Nottingham'ı ağırlayacak. Tottenham ise Newcastle'ı ağırlayacak.

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