Vitor Hugo: 'Beklentimiz bu değildi'

Trabzonspor'da, Gaziantep FK maçıyla formasına kavuşan Vitor Hugo, maç sonu konuştu.



Sakatlık sonrası geri dönmesini değerlendiren Hugo, "Geri döndüğüm için çok mutluyum. Kafama koyduğum ilk şey erken geri dönmekti. Bunun için çok mücadele ettim ve çok çalıştım. Geri döndüğüm ve takım arkadaşlarıma yardım ettiğim çok mutluyum. Bugün beklentimiz bu değildi, galip gelmekti. Ama rakibimizi de tebrik etmek gerek. Onlar da iyi iyi bir oyun ortaya koydular. Ev sahibi olmanın avantajını kullanmaya çalıştılar. Maç içerisinde tam ritmimizi bulamadık belki ama istediğimiz şansları da bulduk, değerlendiremedik." dedi.



"ŞAMPİYONLUĞU İLAN EDEBİLİRDİK"



Şampiyonluk için konuşan 30 yaşındaki futbolcu, "Belki bu maç bizim için sezonun biteceği bir maçtı. Belki de şampiyonluğu ilan edeceğimiz bir maçtı. Kesinlikle galibiyetle ayrılmak istiyorduk. Biz işimizi yapmaya devam edeceğiz. Bir sonraki maçımızı içeride oynayacağız. Taraftarın desteğiyle birlikte oynayacağız. Onların desteğini hissedebilmez, bize güç sağlıyor. Bir sonraki maça hazırlanacağız." ifadelerini kullandı.





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