Virgil van Dijk'tan sözleşme yanıtı

Liverpool forması giyen Virgil van Dijk, yeni sözleşme konusunda yeni bir gelişme olmadığını söyledi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Virgil van Dijk'tan sözleşme yanıtı
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06 Ocak 2025 15:08
Liverpool'da Muhammed Salah ile sözleşmesi bitecek isimlerden biri olan Virjil van Dijk, bu konuda gelen soruya cevap verdi.

Hollandalı futbolcu, yeni sözleşme konusunda gelen sorunun ardından bu konuda söyleyecek yeni bir şeyi olmadığını söyledi.

Virgil van Dijk, "Bu konuda sakinim. Gelecekte neler olacağını göreceğiz. Söyleyebileceğim yeni bir şey yok." ifadelerini kullandı.

2018 yılından bu yana Liverpool forması giyen 33 yaşındaki futbolcu, İngiliz ekibinde çıktığı 295 maçta 25 gol attı ve 13 asist yaptı.

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