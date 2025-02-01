Villarreal, sahasında gol oldu yağdı

İspanya La Liga'nın 22. hafta maçında Villarreal, sahasında Real Valladolid'i 5-1 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Villarreal, sahasında gol oldu yağdı
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01 Şubat 2025 20:10
İspanya La Liga'nın 22. hafta maçında Villarreal, Real Valladolid'i konuk etti.

Ceramica Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip 5-1'lik skorla kazandı.

Villarreal'e galibiyeti getiren golleri 42'de Ayoze Perez, 64'te Pape Gueye, 70'de Santiago Comesana, 86'da Thiemo Barry ve 90+1'de Denis Suarez kaydetti. Real Valladolid'in tek golünü ise 90+4'te Selim Amallah attı.

Villarreal, bu galibiyetin ardından puanını 37 yaptı. Real Valladolid, 15 puanda kaldı.

İspanya La Liga'nın gelecek haftasında Villarreal, Las Palmas deplasmanına gidecek. Real Valladolid, Rayo Vallecano'ya konuk olacak.
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