Vida'nın menajeri açıkladı: 'Watford'un ilgisi doğru!'

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Watford, Beşiktaş'ın tecrübeli stoperi Domagoj Vida ile ilgileniyor.



Ligde kalma mücadelesi veren İngiliz kulüp, ara transfer döneminde yapacağı takviyelerle çıkış yakalamanın peşinde.



Domagoj Vida'nın temsilcisi Uğur Avadan, Radyospor'a açıklamalarda bulundu.



"WATFORD İDDİALARI DOĞRU"



Watford'un transfere olan ilgisini doğrulayan Uğur Avadan, "Bir ilgi var tabi ki Watford'dan. Yazılanlar doğru. Bu çok normal. Daha önce de Premier Lig'den çok fazla teklif gelmişti. Şimdi de Watford'un bir ilgisi var ama Vida'nın sezon sonu kontratı bitiyor. Kontrat uzatılır, uzatılmaz, oyuncu ve kulüp arasındaki anlaşmaya bağlı. Ama devre arasında Watford'un bir isteği söz konusu." ifadelerini kullandı.



"BEŞİKTAŞ'IN TAVRINI BİLMİYORUM"



Resmi teklifin gelmesi üzerine Siyah-beyazlıların tavrı ne olacağı konusunda net konuşamayan menajer, "Beşiktaş'ın tavrı ne olur açıkçası tam bilmiyorum. Sonuçta stoper mevkiisinde eksikleri var. Baktığınız zaman Vida, Montero, Welinton ve Serdar bulunuyor. Şu an çok değişik bir süreçten geçiyoruz. Covid'in en hızlı yayılan sürecindeyiz. Kulüplerin daha alternatifli, daha fazla oyuncuya ihtiyaç duyduğu bir dönemdeyiz. Beşiktaş'ın tavrı ne olur bunu kestirmek net değil." şeklinde konuştu.



"BEKLEYİP, GÖRMEK LAZIM"



Vida'nın transfer hakkındaki tutumu hakkında bilgi veren Avadan, "Burada önemli olan Vida'nın da görüşü. Şu an kritik dönemdeyiz. Önümüzde maçlar var. Beşiktaş Türkiye Kupası'nda devam ediyor. Herkes bitti dese de aslında şampiyonluk şansı veya ikinci olup, Şampiyonlar Ligi şansı var. Vida Beşiktaş'a konsantre ama biliyorsunuz daha transfer yeni başladı. 1 ay süre var. Bunun ne olacağını kimse bilemez. Biraz bekleyip, görmek lazım. 1 hafta, 10 gün görmek lazım. Ondan sonra daha net şeyler söylemek mümkün." dedi.



"VIDA, GİTMEYİ HİÇBİR ZAMAN DÜŞÜNMEDİ"



Sözlerine devam eden Uğur Avadan, "Vida'nın da şu an İngiltere'ye gitme gibi bir düşüncesi yok. Görmek lazım. 1 hafta 10 gün görmek lazım ondan sonra iki taraf da kararını verir. Şu ana kadar çok fazla Premier Lig'den teklif geldi. Vida hiçbirine sıcak bakmadı. İngiltere'nin en üst düzeydeki takımların bir alt seviyesi yani orta üst düzey takımlardan da teklif geldi. Vida hiçbir zaman gitmeyi düşünmedi." dedi.



"HER ŞEYİ YAPMIŞ"



Vida'nın, kariyerinde istediği noktaya varmış olduğunu belirten temsilci, "Şöyle düşünmek lazım. Yaşı biraz daha genç olsa, ben Premier Lig'e gideyim derdi belki ama Vida Dünya Kupası finali oynamış bir oyuncu. Uzun süre Şampiyonlar Ligi oynamış, yani artık kariyerle ilgili yapacağı her şeyi yapmış bir oyuncu. Daha iyi bir takımda oynama niyetinde. Şimdi Watford'a baktığımızda, orada ilk hedefi düşmemek olacak ama Vida, Dynamo Kiev'de 5 yıl oynamış her seneki hedefi şampiyonluğa oynamak, Beşiktaş'ta oynamış, şu ana kadar 4 yıl oldu. Her sene şampiyonluğa oynadı. Yani 9 yıldır şampiyonluğa oynayan bir futbolcu." ifadelerini kullandı.



HANGİ KULÜPLER İLGİLENİYOR?



Tecrübeli stoper hakkında birçok kulübün teklifine rağmen Beşiktaş'da kalmayı seçtiğini söyleyen Uğur Avadan, "Şu an Newcastle ile ilgili henüz bir teklif gelmedi. Gelmeyince teklif demek doğru olmuyor ama sormalar gerçekleşti. Arap yarımadasından çok arayan oldu. Fransa'dan oldu. İspanya'dan oldu. Ama şu ana kadar Beşiktaş'ta ve burada hep mutluydu. Biliyorsunuz çok güçlü kulüpler geldi. Yani İtalya'dan Roma geldi ve 1 lira kaybı olmayan ve daha uzun vadeli bir teklif yaptı. Vida ona rağmen burada kaldı. Burayı seviyordu, şampiyonluk yaşamak istiyordu. En sonunda da isteğine ulaştı." şeklinde konuştu.



"BÜYÜK TAKIMLARIN İLGİSİ VARDI"



Sezon başında birçok takımın transfer listesinde olan Abdülkerim Bardakçı'nın da temsilciliğini yapan Uğur Avadan, genç oyuncu ile ilgili, "Konyaspor ile 1,5-2 ay önce sözleşme yenilendi. Sezon başında büyük takımların ilgisi vardı. Kulübe de resmi ve sözlü olarak söylemişlerdi. Simdi yine büyük takıma gideceğini düşünüyoruz ama biraz daha Anadolu takımlarını düşünmek lazım, Konyaspor'u düşünmek lazım." dedi.



"ABDÜLKERİM İÇİN BİR ŞEY YOK"



Abdülkerim Bardakçı'nın olası transferi hakkında konuşan Avadan, "Konyaspor şu an lidere en yakın takım, iyi oynayan bir takım. Düzeni çok fazla bozmamak lazım. Abdülkerim büyük takıma gidecekse, bunun kararını verecek Konyaspor yönetimidir. Benim görüşüm, satılmayacak oyuncu yoktur. Değerini bulduktan sonra her oyuncu satılabilir. Ama şu an için bir şey yok." ifadelerini kullandı.



"Bu başarılar biraz geç yakaladı"



Abdülkerim'in potansiyelinden bahseden temsilci, "Abdülkerim de çok konsantre. Çok iyi bir performans gösterdi. Stoper olmasına rağmen, oyunun iki yönünü de çok iyi oynayan bir oyuncu. Tabi bu başarılar biraz geç yakaladı. Erken yakalasaydı belki Avrupa'nın çok iyi kulüplerinde oynayabilecek potansiyele sahip bir oyuncuydu. Şu an Konyaspor ligde ikinci. Çok konsantresini dağıtmamak lazım. Ama tabi yine dediğim gibi büyük konuşmamak lazım. Seneye daha yakın bir transfer." şeklinde konuştu.



İngiltere Premier Lig ekiplerinden Watford, Beşiktaş'ın tecrübeli stoperi Domagoj Vida ile ilgileniyor.

Ligde kalma mücadelesi veren İngiliz kulüp, ara transfer döneminde yapacağı takviyelerle çıkış yakalamanın peşinde.

Domagoj Vida'nın temsilcisi Uğur Avadan, Radyospor'a açıklamalarda bulundu.

"Yazılanlar doğru"

Watford'un transfere olan ilgisini doğrulayan Uğur Avadan, "Bir ilgi var tabi ki Watford'tan. Yazılanlar doğru. Bu çok normal. Daha önce de Premier Lig'den çok fazla teklif gelmişti. Şimdi de Watford'un bir ilgisi var ama Vida'nın sezon sonu kontratı bitiyor. Kontrat uzatılır, uzatılmaz, oyuncu ve kulüp arasındaki anlaşmaya bağlı. Ama devre arasında Watford'un bir isteği söz konusu." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş, Vida'yı gönderecek mi?

Resmi teklifin gelmesi üzerine Siyah-beyazlıların tavrı ne olacağı konusunda net konuşamayan menajer, "Beşiktaş'ın tavrı ne olur açıkçası tam bilmiyorum. Sonuçta stoper mevkiisinde eksikleri var. Baktığınız zaman Vida, Montero, Welinton ve Serdar bulunuyor. Şu an çok değişik bir süreçten geçiyoruz. Covid'in en hızlı yayılan sürecindeyiz. Kulüplerin daha alternatifli, daha fazla oyuncuya ihtiyaç duyduğu bir dönemdeyiz. Beşiktaş'ın tavrı ne olur bunu kestirmek net değil." şeklinde konuştu.

Vida gitmek istiyor mu?

Vida'nın transfer hakkındaki tutumu hakkında bilgi veren Avadan, "Burada önemli olan Vida'nın da görüşü. Şu an kritik dönemdeyiz. Önümüzde maçlar var. Beşiktaş Türkiye Kupası'nda devam ediyor. Herkes bitti dese de aslında şampiyonluk şansı veya ikinci olup, Şampiyonlar Ligi şansı var. Vida Beşiktaş'a konsantre ama biliyorsunuz daha transfer yeni başladı. 1 ay süre var. Bunun ne olacağını kimse bilemez. Biraz bekleyip, görmek lazım. 1 hafta, 10 gün görmek lazım. Ondan sonra daha net şeyler söylemek mümkün." dedi.

"Vida hiçbir zaman gitmeyi düşünmedi"

Sözlerine devam eden Uğur Avadan, "Vida'nın da şu an İngiltere'ye gitme gibi bir düşüncesi yok. Görmek lazım. 1 hafta 10 gün görmek lazım ondan sonra iki taraf da kararını verir. Şu ana kadar çok fazla Premier Lig'den teklif geldi. Vida hiçbirine sıcak bakmadı. İngiltere'nin en üst düzeydeki takımların bir alt seviyesi yani orta üst düzey takımlardan da teklif geldi. Vida hiçbir zaman gitmeyi düşünmedi." dedi.

"Artık kariyerle ilgili yapacağı her şeyi yapmış"

Vida'nın, kariyerinde istediği noktaya varmış olduğunu belirten temsilci, "Şöyle düşünmek lazım. Yaşı biraz daha genç olsa, ben Premier Lig'e gideyim derdi belki ama Vida Dünya Kupası finali oynamış bir oyuncu. Uzun süre Şampiyonlar Ligi oynamış, yani artık kariyerle ilgili yapacağı her şeyi yapmış bir oyuncu. Daha iyi bir takımda oynama niyetinde. Şimdi Watford'a baktığımızda, orada ilk hedefi düşmemek olacak ama Vida, Dynamo Kiev'de 5 yıl oynamış her seneki hedefi şampiyonluğa oynamak, Beşiktaş'ta oynamış, şu ana kadar 4 yıl oldu. Her sene şampiyonluğa oynadı. Yani 9 yıldır şampiyonluğa oynayan bir futbolcu." ifadelerini kullandı.

Vida ile hangi kulüpler ilgileniyor?

Tecrübeli stoper hakkında birçok kulübün teklifine rağmen Beşiktaş'da kalmayı seçtiğini söyleyen Uğur Avadan, "Şu an Newcastle ile ilgili henüz bir teklif gelmedi. Gelmeyince teklif demek doğru olmuyor ama sormalar gerçekleşti. Arap yarımadasından çok arayan oldu. Fransa'dan oldu. İspanya'dan oldu. Ama şu ana kadar Beşiktaş'ta ve burada hep mutluydu. Biliyorsunuz çok güçlü kulüpler geldi. Yani İtalya'dan Roma geldi ve 1 lira kaybı olmayan ve daha uzun vadeli bir teklif yaptı. Vida ona rağmen burada kaldı. Burayı seviyordu, şampiyonluk yaşamak istiyordu. En sonunda da isteğine ulaştı." şeklinde konuştu.

"Sezon başında büyük takımların ilgisi vardı"

Sezon başında birçok takımın transfer listesinde olan Abdülkerim Bardakçı'nın da temsilciliğini yapan Uğur Avadan, genç oyuncu ile ilgili, "Konyaspor ile 1,5-2 ay önce sözleşme yenilendi. Sezon başında büyük takımların ilgisi vardı. Kulübe de resmi ve sözlü olarak söylemişlerdi. Simdi yine büyük takıma gideceğini düşünüyoruz ama biraz daha Anadolu takımlarını düşünmek lazım, Konyaspor'u düşünmek lazım." dedi.

"Benim görüşüm..."

Abdülkerim Bardakçı'nın olası transferi hakkında konuşan Avadan, "Konyaspor şu an lidere en yakın takım, iyi oynayan bir takım. Düzeni çok fazla bozmamak lazım. Abdülkerim büyük takıma gidecekse, bunun kararını verecek Konyaspor yönetimidir. Benim görüşüm, satılmayacak oyuncu yoktur. Değerini bulduktan sonra her oyuncu satılabilir. Ama şu an için bir şey yok." ifadelerini kullandı.

"Bu başarılar biraz geç yakaladı"

Abdülkerim'in potansiyelinden bahseden temsilci, "Abdülkerim de çok konsantre. Çok iyi bir performans gösterdi. Stoper olmasına rağmen, oyunun iki yönünü de çok iyi oynayan bir oyuncu. Tabi bu başarılar biraz geç yakaladı. Erken yakalasaydı belki Avrupa'nın çok iyi kulüplerinde oynayabilecek potansiyele sahip bir oyuncuydu. Şu an Konyaspor ligde ikinci. Çok konsantresini dağıtmamak lazım. Ama tabi yine dediğim gibi büyük konuşmamak lazım. Seneye daha yakın bir transfer." şeklinde konuştu.

İLGİLİ VİDEO