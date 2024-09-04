Victor Osimhen'i dünya izledi

Galatasaray'ın yeni yıldızı Osimhen'in İstanbul'a yolculuğunu tüm dünya izledi. Osimhen'i taşıyan uçak, saat 01.00 sularında Napoli'den havalandı.
Nijeryalı forvet, sabaha karşı İstanbul'a ulaştı. Sarı-Kırmızılılar, 25 yaşındaki golcünün uçak yolculuğunu takip etmek için YouTube'dan uçuş rotasını paylaştı. Osimhen'in İstanbul'a yolculuğu, dünyada en çok izlenen uçuşların arasında 1. sırada yer aldı.
İzleyenlerin sayısı anlık olarak 30 bini geçti. GS TV'nin 53 dakika süren yayını ise yaklaşık 500 bin kez izlendi. Yıldız futbolcu, sabaha karşı indiği Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nde kendisini bekleyen binlerce taraftar karşısında ilk üçlüsünü çekti.
25 yaşındaki futbolcu, "Burada olduğum için çok mutluyum. İnanılmaz bir atmosfer var. Bir an önce sahaya çıkmak istiyorum. Mertens ile konuştum. Onunla yeniden oynamak için sabırsızlanıyorum" dedi.
Nijeryalı forvet, sabaha karşı İstanbul'a ulaştı. Sarı-Kırmızılılar, 25 yaşındaki golcünün uçak yolculuğunu takip etmek için YouTube'dan uçuş rotasını paylaştı. Osimhen'in İstanbul'a yolculuğu, dünyada en çok izlenen uçuşların arasında 1. sırada yer aldı.
İzleyenlerin sayısı anlık olarak 30 bini geçti. GS TV'nin 53 dakika süren yayını ise yaklaşık 500 bin kez izlendi. Yıldız futbolcu, sabaha karşı indiği Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nde kendisini bekleyen binlerce taraftar karşısında ilk üçlüsünü çekti.
25 yaşındaki futbolcu, "Burada olduğum için çok mutluyum. İnanılmaz bir atmosfer var. Bir an önce sahaya çıkmak istiyorum. Mertens ile konuştum. Onunla yeniden oynamak için sabırsızlanıyorum" dedi.
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