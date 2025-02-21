Victor Osimhen, Fenerbahçe derbisine özel hazırlanıyor

Trendyol Süper Lig'de 24 Şubat Pazartesi günü RAMS Park'ta Fenerbahçe ile karşılaşacak Galatasaray'ın en büyük kozu Victor Osimhen olacak.
Nijeryalı futbolcu, sezonun ilk yarısındaki derbide Kadıköy'de 3-1 kazandıkları maçta takımın ikinci golünü atan Dries Mertens'e şık bir asist yapmıştı.
Son iki maçta 3 gol atarak yıldızlaşan Osimhen, Fenerbahçe önünde de ağları havalandırarak 'gerçek Galatasaraylı' olmak istediğini takım arkadaşları ile yaptığı sohbetlerde ifade etti.
20 GOLE ULAŞTI
Victor Osimhen, sarı-kırmızılı formayla gol sayısını 20'ye çıkardı.
Trendyol Süper Lig'de çıktığı 18 maçta 14 kez fileleri havalandıran Osimhen, UEFA Avrupa Ligi'nde ise 7. karşılaşmada 6. kez gol sevinci yaşadı.
Nijeryalı futbolcu, sezonun ilk yarısındaki derbide Kadıköy'de 3-1 kazandıkları maçta takımın ikinci golünü atan Dries Mertens'e şık bir asist yapmıştı.
Son iki maçta 3 gol atarak yıldızlaşan Osimhen, Fenerbahçe önünde de ağları havalandırarak 'gerçek Galatasaraylı' olmak istediğini takım arkadaşları ile yaptığı sohbetlerde ifade etti.
20 GOLE ULAŞTI
Victor Osimhen, sarı-kırmızılı formayla gol sayısını 20'ye çıkardı.
Trendyol Süper Lig'de çıktığı 18 maçta 14 kez fileleri havalandıran Osimhen, UEFA Avrupa Ligi'nde ise 7. karşılaşmada 6. kez gol sevinci yaşadı.
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