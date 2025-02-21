Victor Osimhen, Fenerbahçe derbisine özel hazırlanıyor

Galatasaray'da Avrupa'dan elenmenin ardından gözler derbiye çevrildi. Victor Osimhen, derbiye özel hazırlanıyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Victor Osimhen, Fenerbahçe derbisine özel hazırlanıyor
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21 Şubat 2025 10:55
Trendyol Süper Lig'de 24 Şubat Pazartesi günü RAMS Park'ta Fenerbahçe ile karşılaşacak Galatasaray'ın en büyük kozu Victor Osimhen olacak.

Nijeryalı futbolcu, sezonun ilk yarısındaki derbide Kadıköy'de 3-1 kazandıkları maçta takımın ikinci golünü atan Dries Mertens'e şık bir asist yapmıştı. 

Son iki maçta 3 gol atarak yıldızlaşan Osimhen, Fenerbahçe önünde de ağları havalandırarak 'gerçek Galatasaraylı' olmak istediğini takım arkadaşları ile yaptığı sohbetlerde ifade etti.

20 GOLE ULAŞTI
Victor Osimhen, sarı-kırmızılı formayla gol sayısını 20'ye çıkardı.

Trendyol Süper Lig'de çıktığı 18 maçta 14 kez fileleri havalandıran Osimhen, UEFA Avrupa Ligi'nde ise 7. karşılaşmada 6. kez gol sevinci yaşadı.

 

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