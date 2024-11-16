Victor Osimhen durdurulamıyor: 1 haftada 5 gol attı!

Son dönemde performansını üst düzeye çıkaran Victor Osimhen, 1 haftada 3 resmi maça çıktı. 252 dakika sahada kalan 25'lik forvet, ağları 5 kez havalandırdı...

Haber; Akşam, Fotoğraf; AA
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Victor Osimhen durdurulamıyor: 1 haftada 5 gol attı!
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16 Kasım 2024 12:15
Galatasaray'ın İtalyan ekibi Napoli'den kiraladığı Victor Osimhen, performansını zirveye taşıdığı bir haftayı geride bıraktı. Nijeryalı forvet, 1 haftada 3 resmi maça çıktı.

Toplam 252 dakika sahada kalan 25 yaşındaki golcü, ağları 5 kez sarsmayı başardı. Osimhen, 7 Kasım tarihinde Cim-Bom'un UEFA Avrupa Ligi'nde Tottenham Hotspur'u 3-2 mağlup ettiği maçta, sahada kaldığı 80 dakikada tam 2 gol atarak galibiyetin başmimarlarından biri oldu.

Bu karşılaşmadan sadece üç gün sonra, Sarı-Kırmızılıar'ın Trendyol Süper Lig'de Samsunspor'u 3-2 yendiği karşılaşmada da 2 gol atan Osimhen, sahanın en iyi oyuncularından biri olmayı başardı.

Başarılı oyuncu, harika formunu milli takımında da sürdürdü. Deneyimli yıldız, Nijerya'nın Benin ile 1-1 berabere kaldığı maçta, takımına puanı getiren golü kaydetti. 

 
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