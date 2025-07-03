Verstappen, Mercedes'e doğru!

Red Bull pilotu Max Verstappen'in Mercedes'e transfer olmak üzere olduğu ifade edildi.

calendar 03 Temmuz 2025 10:45
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Verstappen, Mercedes'e doğru!
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Sky Sport Italia'nın haberine göre Red Bull pilotu Max Verstappen Mercedes'e transfer olmak üzere.

"EVET" DEDİ

Mercedes-AMG İcra Kurulu Başkanı Toto Wolff ile somut görüşmeler yürüten Verstappen'in transfere olumlu baktığı ve evet dediği ifade edildi.

RED BULL YÖNETİCİLERİ "SPEKÜLASYON" DEDİ

Red Bull yöneticileri, bu görüşmelerin gerçekleştiğini kabul etmedi ve olanları spekülasyon olarak nitelendirdi.

GEORGE RUSSELL'A YOL GÖRÜNDÜ

Max Verstappen'in transferi durumunda Mercedes, sürücülerinden birini bırakmak zorunda kalacak. Ayrılık için en kuvvetli aday yıl sonunda sözleşmesi bitecek olan George Russell.

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