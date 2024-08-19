Vedat Muriqi, Real Madrid'i yıktı!

La Liga ilk hafta maçında Real Madrid, deplasmanda Mallorca ile 1-1 berabere kaldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Vedat Muriqi, Real Madrid'i yıktı!
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19 Ağustos 2024 00:30
La Liga ilk hafta maçında Mallorca ile Real Madrid karşı karşıya geldi. Son Moix Stadyumu'nda oynanan maç 1-1 berabere bitti. 

Karşılaşmada Real Madrid, 13. dakikada Rodrygo'nun golüyle 1-0 öne geçti. Real Madrid ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. 

İkinci yarının 53. dakikasında duran topta sahneye çıkan Vedat Muriqi, düzgün bir vuruşla Real Madrid ağlarını sarsarak duruma dengeyi getirdi. 

Karşılaşmanın geri kalanında karşılıklı ataklar olsa da maçta başka gol sesi çıkmadı. 

Real Madrid'de Arda Güler, 87. dakikada oyuna dahil oldu.

Konuk ekip Real Madrid'de Ferland Mendy, 90+7'nci dakikada kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Bu sonuçla birlikte her iki takımda lige 1 puanla başladı. 

Bir sonraki lig maçında Real Madrid, sahasında Real Valladolid'i ağırlayacak. Mallorca, Osasuna deplasmanına gidecek. 

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