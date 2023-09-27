Brooklyn Nets'in başantrenörü Jacque Vaughn, Ben Simmons'ın son durumu hakkında bilgi vererek, antrenman kampına hazır olacağını söyledi.



Vaughn, bu yaz döneminde önümüzdeki sezon için umut veren açıklamalarda bulunmuş olan Simmons'ın beşe beş antrenmanlara başladığını doğruladı:



"Ben hiçbir kısıtlama olmadan beşe beş oynamaya başladı, yani antrenman kampına hazır olması gerekiyor."



Simmons'ın herhangi bir kısıtlama olmaksızın takıma katılmaya hazır olması nedeniyle Vaughn, takım kimyasını oluşturma ve en başından itibaren bir kimlik oluşturma fırsatını sabırsızlıkla beklediğini de sözlerine ekledi.



Vaughn ayrıca, önümüzdeki sezon için net bir oyun tarzı belirleme konusundaki istekliliğini ise, "Oldukça basit olacak, bunu söylemek benim için güzel bir şey," ifadeleriyle dile getirdi.



Simmons, Nets'teki ilk maçına 19 Ekim 2022'de çıkmış, ancak 2022-23 sezonunda diz ağrısı ve sırt sorunları da dahil olmak üzere süresiz olarak takımdan uzak kalmasına neden olan birçok aksilikle karşılaşmıştı.



