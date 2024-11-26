Van Dijk: "İntikam duygusuna ihtiyacım yok"

Liverpool'un kaptanı Virgil van Dijk, Real Madrid ile oynayacakları UEFA Şampiyonlar Ligi maçı öncesinde önemli açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Van Dijk: 'İntikam duygusuna ihtiyacım yok'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
26 Kasım 2024 18:58
Liverpool'un Hollandalı kaptanı Virgil van Dijk, Real Madrid ile oynayacakları UEFA Şampiyonlar Ligi maçı öncesinde önemli açıklamalar yaptı. Van Dijk, bu maça hazırlık sürecinde intikam duygusuna ihtiyaç duymadığını vurguladı.

Van Dijk yaptığı açıklamada, "Dürüst olmak gerekirse böyle bir maça hazır olmak için intikam duygusuna ihtiyacım yok. Taraflı tarafsız herkes için güzel bir mücadele. Maçı domine ederek kazanmak istiyoruz. Real Madrid'e karşı hiç kazanamadım. Bu benim için hayal kırıklığı yaratıyor. Bu yüzden en iyi şekilde hazır olmalıyız." ifadelerini kullandı.

Liverpool - Real Madrid maçı 27 Kasım Çarşamba günü saat 23:00'te oynanacak. Bu önemli karşılaşma, Tabii Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery