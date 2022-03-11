Van Aanholt: 'Haftaya görüşmek üzere'

Galatasaray'da sol bek Patrick van Aanholt, Barcelona ile 0-0 biten maçın ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.



Hollandalı futbolcu, "Soğukkanlılık ve sakinlik... Aslanların yüzde 100 çabası... Gelecek hafta görüşmek üzere. Onlara hoş geldin diyelim..." ifadelerini yazdı.



Galatasaray'ın yardımcı antrenörü Albert Riera ise, "Barcelona'da iyi bir sonuç aldık. Haftaya kendi sahamızda taraftarımızla olacağız" diye konuştu.





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