Van Aanholt: "Haftaya görüşmek üzere"

Galatasaraylı Patrick van Aanholt, Barcelona maçı sonrası bir paylaşım yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Van Aanholt: 'Haftaya görüşmek üzere'
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11 Mart 2022 02:47
Galatasaray'da sol bek Patrick van Aanholt, Barcelona ile 0-0 biten maçın ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Hollandalı futbolcu, "Soğukkanlılık ve sakinlik... Aslanların yüzde 100 çabası... Gelecek hafta görüşmek üzere. Onlara hoş geldin diyelim..." ifadelerini yazdı.

Galatasaray'ın yardımcı antrenörü Albert Riera ise, "Barcelona'da iyi bir sonuç aldık. Haftaya kendi sahamızda taraftarımızla olacağız" diye konuştu.

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