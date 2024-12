Valverde'den itiraf: 'Gözlerim bulanıklaşıyor'

Real Madrid'in evinde Sevilla'yı 4-2 mağlup ettiği maçta 2. golün sahibi Fede Valverde, mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.



"BÜYÜK BİR GURUR KAYNAĞI"



Karşılaşmayı değerlendiren Valverde, "Son birkaç dakikada yorgundum. Açıkçası kafanız, skoru aldıktan sonra, her zamankinden daha yorgun, hakemin son düdüğü çalmasını ve dinlenmek için sahip olduğumuz bu birkaç günün tadını çıkarabilmeyi bekleyemiyorsunuz. Ancak yılı bu şekilde, taraftarlarımızın önünde kazanarak ve iyi bir oyun oynayarak bitirebilmek büyük bir memnuniyet ve gurur kaynağı." dedi.



"CEZA ALANINA GİRDİĞİMDE GÖZLERİM BULANIKLAŞIYOR"



Sevilla'ya karşı attığı gol ile ilgili konuşan Uruguaylı yıldız, "Teknik ekip uzaktan şutlar atmamız gerektiği konusunda ısrar etti ve bu da golle sonuçlandı. Ceza sahasına girdiğimde gözlerim bulanıklaşıyor, bu yüzden ceza alanının dışından şut çekmeye çalışıyorum". ifadelerini kullandı.



"YILI BU ŞEKİLDE KAPATMAK GÜZEL"



Sezonun ilk yarısını çok iyi geçirmediklerini söyleyen yıldız, "Sıkı bir çalışmayla, sezonun ilk yarısını harika geçirmedik, birçok iniş çıkış yaşadık, yılı bu şekilde kapatmak güzel." açıklaması yaptı.



"BU KULÜP SİZİ SAVAŞMAYA ZORLUYOR"



"2024 yılı 2025'te tekrarlanabilir mi?" sorusu üzerine Valverde, "Geçen yılki gibi bir sezonu tekrarlamak zor. Bu kulüp sizi her şey için savaşmaya, zirvede olmaya zorluyor. Bu armayı savunan oyuncular olarak bunun için mücadele etmeliyiz". cevabını verdi.



"REKABETİN GÜCÜNÜ GÖSTERİYOR"



Barça-Atletico maçını değerlendiren 26 yaşındaki futbolcu, "Benim için muhteşem bir maçtı, bir taraftar olarak en iyilerden biriydi. Bu şekilde iki takımla mücadele etmek rekabetin gücünü gösteriyor." dedi.



"MBAPPE'YE DESTEK VERMELİYİZ"



Takım arkadaşı Mbappe ile ilgili de konuşan Valverde, "Takım arkadaşları olarak onun her zaman elinden gelenin en iyisini yapmak için çabaladığını gördük. Ben her zaman hata yapabileceğimize inananlardanım, ancak önemli olan ayakta kalmak, ileriye gitmektir. Bugün o liderlerimizden biri, dünyanın en iyilerinden biri ve ona mümkün olduğunca çok destek vermeliyiz." ifadelerini kullandı.