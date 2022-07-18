ISMAEL, BAZOER'E KEFİL OLDU

BAZOER'İN MALİYETİ DÜŞÜK

TRABZONSPOR VE GALATASARAY İLE ANILDI

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, stoperi öncelik olarak belirledi. Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Valerien Ismael, Riechedly Bazoer'in kadroya katılmasını talep etti.Beşiktaş, Vitesse ile sözleşmesi sona eren oyuncu için harekete geçti. Fransız teknik adam Ismael'in Wolfsburg'dan öğrencisi olan Bazoer'e kefil olduğu gündeme geldi. Ismael, futbolcunun Beşiktaş'a uygun bir stoper olduğunu vurguladı.Bonservis bedeli olmaması ve maliyetinin düşük olması da yönetimi bu transferde cezbeden etkenlerden. Futbolcu, stoper mevkisinin dışında defansif orta saha olarak da görev yapabiliyor.Bazoer futbol kariyerinde Vitesse dışında Wolfsburg, Utrecht, Porto, Ajax ve PSV Eindhoven gibi takımlarda görev yaptı. 25 yaşında ve 1.84 boyundaki futbolcu yakın zamanda transferde Trabzonspor ve Galatasaray ile de anılmıştı.