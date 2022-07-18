Valerien Ismael, transferine kefil oldu!

Beşiktaş stoper transferi yapacak. Teknik direktör Valerien Ismael'in Riechedly Bazoer'in kadroya katılması için kefil olduğu iddia edildi.

Haber; Sabah
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Valerien Ismael, transferine kefil oldu!
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18 Temmuz 2022 10:37
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, stoperi öncelik olarak belirledi. Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Valerien Ismael, Riechedly Bazoer'in kadroya katılmasını talep etti.

ISMAEL, BAZOER'E KEFİL OLDU

Beşiktaş, Vitesse ile sözleşmesi sona eren oyuncu için harekete geçti. Fransız teknik adam Ismael'in Wolfsburg'dan öğrencisi olan Bazoer'e kefil olduğu gündeme geldi. Ismael, futbolcunun Beşiktaş'a uygun bir stoper olduğunu vurguladı.

BAZOER'İN MALİYETİ DÜŞÜK

Bonservis bedeli olmaması ve maliyetinin düşük olması da yönetimi bu transferde cezbeden etkenlerden. Futbolcu, stoper mevkisinin dışında defansif orta saha olarak da görev yapabiliyor.

TRABZONSPOR VE GALATASARAY İLE ANILDI

Bazoer futbol kariyerinde Vitesse dışında Wolfsburg, Utrecht, Porto, Ajax ve PSV Eindhoven gibi takımlarda görev yaptı. 25 yaşında ve 1.84 boyundaki futbolcu yakın zamanda transferde Trabzonspor ve Galatasaray ile de anılmıştı.





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