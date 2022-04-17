Valerien Ismael'in tercihi Necip Uysal

8 OYUNCU SINIRDA

Süper Lig'de GZT Giresunspor deplasmanına konuk olan Beşiktaş'ta, Valerien Ismael, beklendiği gibi bir 11 sahaya sürdü.Fransız teknik adam, geçen haftaki Aytemiz Alanyaspor maçının ilk 11'inde tek değişikliğe gitti. Ismael, savunmada sarı kart cezası bulunan Welinton yerine Necip Uysal'a forma verdi.Beşiktaş'ta tam 8 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Siyah-beyazlılarda Josef de Souza, Atiba Hutchinson, Rıdvan Yılmaz, Alex Teixeira, Valentin Rosier, Oğuzhan Özyakup, Can Bozdoğan ve Güven Yalçın kart görmeleri halinde Kasımpaşa karşılaşmasında forma giyemeyecek.