Valerien Ismael'in prensi alt ligde...

Beşiktaş son dönemde altyapıdan çıkardığı isimlerden çok önemli katkılar alarak dikkatleri çekiyor.



Geçtiğimiz sezon Ersin Destanoğlu ve Rıdvan Yılmaz'ı, bu sezon ise Serdar Saatçı ve Emirhan İlkhan'ı Türk futboluna kazandıran Siyah-Beyazlılar'da yıldızı parlamaya başlayan bir isim daha var.



Sezon başında TFF 1. Lig ekibi Menemenspor'a kiralanan Abdullah Aydın son dönemde gösterdiği performansla tüm dikkatleri üzerine çekiyor. 10 numara pozisyonunda oynayan 21 yaşındaki futbolcu bu sezon 28 maça çıkarken, 1 gol ve 10 asistlik performans sergiledi.



Menemenspor formasıyla son 8 lig maçında 6 asiste imza atan Abdullah Aydın, teknik direktör Valerien Ismael'in de dikkatini çekmiş durumda. Fransa doğumlu olan genç futbolcu 2020 yılında Concarneau takımından bedelsiz olarak transfer edildi. Geçtiğimiz sezon Altay'da kiralık oynayan Abdullah Aydın bu sezon başında ise Menemenspor'a kiralık olarak gönderildi.



Ege kulübüyle sezon başında yapılan anlaşmaya göre Abdullah'ın kiralık sözleşmesi 2023 yılında sona erecek. Ancak Valerien Ismael'in dikkatle takip ettiği genç yıldızın Beşiktaş'ın sezon başı kampına alınabileceği belirtiliyor. 21 yaşındaki futbolcuyla ilgili son kararı Fransız teknik adam verecek.





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