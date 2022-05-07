Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında pazar günü Fenerbahçe ile evinde karşı karşıya gelecek.



Vodafone Park'taki karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Arda Kardeşler yönetecek.



Ligin 35. haftasında Yukatel Kayserispor'u deplasmanda 3-2 yenen siyah-beyazlı ekip; 14 galibiyet ve 12 beraberlikle 54 puan topladı.



İsmail Kartal yönetiminde çıkış yakalayan Fenerbahçe ise 20 galibiyet ve 8 beraberlikle 68 puan elde etti.



Valerien Ismael'in ilk derbi heyecanı



Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, ilk derbi heyecanını Fenerbahçe maçıyla yaşayacak.



Trabzonspor maçıyla göreve başlayan Ismael yönetiminde siyah-beyazlı takım, 5 maçta ikişer galibiyet ve beraberlikle bir yenilgi yaşadı ve 8 puan topladı.



Ismael'in teknik direktörlüğünde Aytemiz Alanyaspor'u 4-1 ve Yukatel Kayserispor'u 3-2 yenen Beşiktaş, Trabzonspor (1-1) ile GZT Giresunspor (0-0) maçlarını beraberlikle tamamladı.



Beşiktaş, Ismael yönetiminde Kasımpaşa'ya evinde 3-0 mağlup oldu.



3 derbi maçta 4 puan aldı



Siyah-beyazlı ekip, bu sezon Galatasaray ve Fenerbahçe ile oynadığı 3 derbi maçta 4 puan aldı.



Galatasaray'ı evinde 2-1 yenen Beşiktaş, rakibine deplasmanda aynı skorla mağlup oldu. Siyah-beyazlı ekip, ligin ilk yarısında Fenerbahçe ile deplasmanda oynadığı maçtan ise 2-2 beraberlikle ayrıldı.



Son 8 maçta 2 galibiyet



Beşiktaş, ligdeki son 8 maçta sadece 2 kez rakiplerine üstünlük kurabildi.



Söz konusu dönemde Aytemiz Alanyaspor ve Yukatel Kayserispor'u yenebilen siyah-beyazlı ekip; Medipol Başakşehir (2-2), Atakaş Hatayspor (1-1), Trabzonspor (1-1) ve GZT Giresunspor (0-0) karşılaşmalarını beraberlikle tamamladı.



Bu periyotta Galatasaray'a 2-1 ve Kasımpaşa'ya 3-0 yenilen siyah-beyazlı ekip, 14 puanlık kayıp yaşadı.



Josef forma giyebilecek



Kasımpaşa karşılaşmasında sarı kart görerek Yukatel Kayserispor maçında cezalı duruma düşen Josef de Souza, derbi mücadelesinde görev alabilecek.



Josef, ligin ilk yarısında Kadıköy'de oynanan ve 2-2 beraberlikle biten maçta takımının gollerini atmıştı.



Savunmada önemli oyuncularından yoksun kalacak



Beşiktaş, Fenerbahçe maçı öncesi en büyük sıkıntıyı savunmada yaşıyor.



Siyah-beyazlı ekipte cezalı oyuncular Valentin Rosier ile Francisco Montero, karşılaşmada forma giyemeyecek. Babasının rahatsızlığı nedeniyle ülkesine giden Hırvat oyuncu Domagoj Vida da henüz İstanbul'a dönmedi.



Yukatel Kayserispor maçında kırmızı kart gören Montero ile sarı kart alan Rosier, cezalı duruma düşmüştü.



Kırmızı kart cezaları nedeniyle Altay ve İttifak Holding Konyaspor maçlarında görev alamayan Rosier, bu sezon üçüncü kez bu şekilde takımını yalnız bırakacak.



Montero ise kırmızı kart cezası nedeniyle takımının Gaziantep FK'yi İstanbul'da 1-0 yendiği maçta forma giyememişti.



8 oyuncu kart ceza sınırında



Beşiktaş'ta derbi mücadelesi öncesi Miralem Pjanic, Atiba Hutchinson, Rıdvan Yılmaz, Alex Teixeira, Can Bozdoğan, Güven Yalçın, Cyle Larin ve Oğuzhan Özyakup, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.



Bu isimler, oynamaları ve sarı kart görmeleri halinde 37. haftada Göztepe ile deplasmanda yapılacak maçta cezalı duruma düşecek.





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