Valerien Ismael'den 2 değişiklik

Beşiktaş'ta teknik direktör Valerien Ismael, İstanbulspor karşılaşmasına göre Fenerbahçe derbisinde 2 değişiklik yaptı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Valerien Ismael'den 2 değişiklik
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02 Ekim 2022 20:38
Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında oynanan Fenerbahçe derbisinde, ligde oynanan son İstanbulspor maçı kadrosuna göre iki değişiklik yaptı.

İstanbulspor maçındaki savunma hattını bozmayan Ismael, orta sahada ise Gedson Fernandes'i kulübeye çekerek Dele Alli'yi görevlendirdi.

Ismael, sakatlığı bulunan Georges-Kevin N'Koudou'nun yokluğunda ise Nathan Redmond'a hücum bölgesinin solunda forma verdi. Böylece Redmond ilk kez bir maça ilk 11'de çıkmış oldu.

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