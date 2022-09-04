"BU PERFORMANSI 90 DAKİKAYA YAYALIM"

"MOTİVE BİR TAKIMA KARŞI OYNAYACAĞIZ"

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş deplasmanda Ankaragücü ile karşılaşacak. Teknik direktör Valerien Ismael, maç öncesinde oyuncularıyla konuşmalar yaptı. Sadece galibiyet değil oyun temposunun da devam etmesi gerektiğini söyleyen Fransız teknik adam, maç toplantısında temponun daha da arttırılmasını vurguladı.Özellikle karşılaşmaların ilk yarılarında oynanan futbolla tüm futbolseverlerin dikkatini üzerine çeken Beşiktaş'ta, Valerien Ismael bu temponun ikinci yarıda da devam etmesi için yoğun bir çalışma içerisine girdi. Oyuna sonradan giren futbolculara da taktiksel uyarılarda bulunan siyah-beyazlıların çalıştırıcısı, ilk yarıdaki oyun disiplininin 90 dakikaya yayılması gerektiğini aktardı.Taktiksel disiplin konusunda kimseye taviz vermeyen hatta bunun uğrunda Serdar Saatçı'yı takıma geri almayan Valerien Ismael, Ankaragücü maçının çok kolay bir maç olmayacağını, Beşiktaş'a karşı çok iyi bir motive olmuş rakibe karşı oynayacaklarını da söylediği belirtildi.