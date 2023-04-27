Valentin Rosier derbi için önde

Beşiktaş'ta Onur Bulut'la forma savaşına giren Valentin Rosier, Galatasaray derbisi için formaya daha yakın olan isim.

Haber; Sabah, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Valentin Rosier derbi için önde
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27 Nisan 2023 11:19
Beşiktaş'ta sağ bek mevkiinde yaşanan forma savaşında Valentin Rosier'in bir adım önde olduğu belirtildi.

Teknik direktör Güneş'in, Ümraniyespor maçında şans verdiği Rosier'in performansından memnun kaldığı ve Fransız oyuncunun performansının derbi için de olumlu referans oluşturduğu ifade edildi.

Tecrübeli teknik adamın Rosier'in ofansif anlamda sergilediği oyunun derbide daha etkili olacağını düşündüğü için Fransız sağ bekin isminin Onur Bulut'a göre öne çıktığı öğrenildi. 
 

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