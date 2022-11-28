Valencia'nın iyi oyunu Fenerbahçe'yi zora soktu

Süper Lig'de gösterdiği müthiş performansla Fenerbahçe'yi ligin zirvesine taşıyan Enner Valencia, Dünya Kupası'na da damgasını vuruyor. Ekvador formasıyla çıktığı 2 maçta 3 gol atarak takımına 4 puan kazandıran tecrübeli yıldızın bu grafiği bir yandan Fenerbahçe'de sevinç yaratırken, bir yandan da yönetimin planlarını sekteye uğratacağa benziyor.



MEVCUT MAAŞI ÖNERİLECEKTİ



Sarı-Lacivertliler sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Valencia'yla Dünya Kupası sonrası masaya oturmayı düşünüyordu. Alınan bilgilere göre; yönetim, 33 yaşındaki forvete mevcut maaşı olan 1.5 milyon eurodan 1+1 yıllık yeni sözleşme teklif etmeyi planlıyordu. Ancak Valencia'nın Katar'daki süper performansının ardından Körfez kulüplerinin artan ilgisi sıkıntı yaratacağa benziyor. Fenerbahçe'nin artık Valencia'yı ikna edebilmek için daha yüksek bir maaş önerisiyle masaya oturması gerektiği ifade ediliyor.



ALİ KOÇ BIRAKMAK İSTEMİYOR



Başkan Ali Koç'un şu anda 1.5 milyon euronun üzerine çıkmayı düşünmediği ancak Ekvadorlu yıldızın da takımdan ayrılmasını asla istemediği gelen bilgiler arasında. Bu durumda Fenerbahçe yönetiminin nasıl bir yol izleyeceği merakla bekleniyor. Sarı-Lacivertliler ile Enner Valencia arasındaki ilk görüşmenin Aralık ayı ortasında yapılacağı konuşuluyor.





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